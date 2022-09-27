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    'Hocaefendi' lafını inkar eden Ahmet Davutoğlu'na sesi dinletildi

    'Hocaefendi' lafını inkar eden Ahmet Davutoğlu'na sesi dinletildi

    Oğuzhan Uğur'un programında kendisine yöneltilen cemaat sorusunda hiçbir zaman 'Hocaefendi' demediğini iddia eden Ahmet Davutoğlu'na, o döneme ait ses kayıtları dinletildi.
    • 27.09.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:00
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu "Mevzular Açık Mikrofon" programının bu haftaki konuğu oldu.

    6 Ekim'de yayınlanacak bölüm için 10 dakikalık bir tanıtım yayınlandı.

    Tanıtım videosunda Ahmet Davutoğlu'na yöneltilen 'Hocaefendi' sorusu dikkat çekti.

    "FETÖ ile ilgili olumlu açıklamam yok"

    Davutoğlu, bir katılımcının "Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız?" sorusuna ters cevap verdi.

    Hiçbir zaman FETÖ'yü desteklemediğini iddia eden Davutoğlu'nun, "Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ ile ilgili olumlu açıklamam söz konusu değildir." ifadeleri üzerine kendisine Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmasında kullandığı 'Hocaefendi' kelimesi hatırlatıldı.

    'Hocaefendi' lafını inkar eden Ahmet Davutoğlu'na sesi dinletildi VİDEO

    'Muhterem Hocaefendi' sözünü dinledi

    Tekrar inkar eden Davutoğlu'na, bu kez kendi ağzından dökülen kelimeler mikrofonla dinletildi.

    Türkçe Olimpiyatları'ndaki konuşmayı açan bir başka vatandaş, Ahmet Davutoğlu'na "Muhterem Hocaefendi" dediği anları hatırlattı.

    Hocaefendi lafını inkar eden Ahmet Davutoğlu na sesi dinletildi #1

    Hocaefendi lafını inkar eden Ahmet Davutoğlu na sesi dinletildi #2

    Hocaefendi lafını inkar eden Ahmet Davutoğlu na sesi dinletildi #3


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