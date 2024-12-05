Holding dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Holding dizisi nerede çekiliyor?

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Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği 'Holding' gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda.

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..." diyen dizi, konusu ile dikkat çekiyor.

Başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Tuğba Sunguroğlu'nun yer aldığı dizi, oyuncu kadrosuyla da oldukça zengin.

Peki, Holding dizi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Holding dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

HOLDİNG DİZİ KONUSU

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır.

Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar.

Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?

OYUNCU KADROSU

Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Tacbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

ÇEKİM YERİ

Atv'nin yeni dizisi Holding çekimleri İstanbul'un plazalarının en çok olduğu Levent, Maslak ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleştiriliyor.