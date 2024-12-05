Holding'in Osman'ı Erdal Özyağcılar bakın nereli çıktı

Yağmur Dinç

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, uzun bir aranın ardından setlere döndü.

Seyircinin alışık olduğu Balkan esintili karakterlerden uzakta bir role bürünen Özyağcılar, yine performansından söz ettirdi.

75 yaşındaki usta oyuncu, Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi yapımlarda rol aldı.

Erdal Özyağcılar, şimdilerde ATV ekranlarında olacak. Holding adlı dizide Osman karakterini canlandıran oyuncu, holding patronluğu üstlenecek.

İzleyiciler, ünlü oyuncunun memleketini merak etti.

Herkes Makedon sanıyordu; Bakın, Erdal Özyağcılar aslında nereli...

BURSALI

Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik'te dünyaya gözlerini açmıştır. Sanatçının İstanbul'a gelişi ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gelişiyle olmuştur.