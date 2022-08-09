Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate, Türkiye'ye veda etti. Weststrate, "Beş sene önce görevime burada başladım. Bir hatam olduysa affola" diyerek Anıtkabir'den veda etti.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate’nin, Türkiye’deki görev süresi doldu.

Hollandalı diplomat, Türkiye’ye sosyal medya hesabından yayınladığı ve baştan sonra düzgün bir Türkçeyle konuştuğu bir videoyla veda etti.

Videonun ilk bölümünde ofisinde bir Türkiye haritası önünde konuşan diplomat, ikinci bölümde bir sürpriz yaptı.

"İşte gidiyorum çeşmi siyahım"

Weststrate’nin, fonda Aşık Mahsuni’ye ait "İşte gidiyorum çeşmi siyahım" türküsünü seçmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Kars'tan Datça'ya kadar gezdim"

"Merhaba herkese, ben burada ofisimdeyim. Yanda gördüğünüz gibi bir harita var. Neden bu haritayı gösteriyorum bunun bir sebebi var. Bugün artık Türkiye’den ayrılıyorum. Bu haritada Türkiye’de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne’den taa Şırnak’a kadar, Kars’tan taaa Datça’ya kadar bütün bu yerleri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktalar hepsi gezdiğim yerler.

Hollandalı diplomattan güzel veda: Allah'a emanet olun VİDEO







"Güzel insanlarla tanıştım"

Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, dört mevsimi bir günde yaşadım, güzel insanlarınızla tanıştım, İnanılmaz doğanın tadını çıkardım. Gerçekten ülkenizi çok çok güzeldir. Ülkenizi çok çok özleyeceğim. Şimdi bir yere gideceğim. Orada görüşürüz.

"Bir hatamız olduysa affola Allah’a emanet olun"



5 sene önce görevime burada başladım. Ayrılınca yine burada bitirmek istedim. Atatürk’ün huzurunda sizinle vedalaşmak istiyorum. Her şey için size teşekkür etmek istiyorum. 5 sene boyunca üzüntüyü yaşadık, sevinci yaşadık kısacası hayatı yaşadık. Çok üzülerek ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola Allah’a emanet olun. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.