Hong Kong'un canavar binası görenleri hayrete düşürüyor! Tam 2243 daire... Hong Kong'daki Yick Cheong binası, 'Canavar Binası' olarak ün kazanmış bir konut kompleksidir. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu yapı, benzersiz mimarisiyle ilgi çekiyor.

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ensonhaber.com

Hong Kong'ta bulunan Yick Cheong binası sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

"Yick Cheong" terimi, Hong Kong'daki Yick Cheong Building'in adıdır. Bu bina, Sham Shui Po bölgesinde bulunmaktadır. Sham Shui Po, Hong Kong'un Kowloon bölgesinde yer alan bir semttir.

Yick Cheong Building, Hong Kong'un ikonik "Monster Building" olarak bilinen karmaşık ve sıkışık konut komplekslerinden biridir.

Bu bina, turistler tarafından ziyaret edilen ve fotoğraflanan popüler bir yerdir, özellikle de yapı, çeşitli filmlerde ve fotoğrafçılık projelerinde görsel olarak dikkat çekicidir.

Bugün bina, 2243 daireden oluşan (yaklaşık 10.000 kişiye ev sahipliği yapan) beş bloğa ayrılmıştır.