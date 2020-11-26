Houze İstanbul nedir, nerede? Reynmen Houze İstanbul ekibinde kimler var?

Houze İstanbul nedir, nerede? Reynmen Houze İstanbul ekibinde kimler var?

Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan Youtuber Yusuf Aktaşi son videosunda kurucusu olduğu Houze İstanbul'u tanıttı. Takipçileri tarafından oldukça merak edilen Houze İstanbul nedir?

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Reynmen, paylaştığı videosunda kurucusu olduğu Houze İstanbul'u takipçileriyle paylaştı. Ofisini tanıttığı bu videoyu kısa sürece 1.8 milyon kişi izledi.

Reynmen takipçileri Houze Istanbul'un ne olduğunu merak ediyor.. Houze Istanbul nedir, ekipte kimler var, Houze Istanbul, İstanbul'un hangi şehrinde yer almaktadır gibi sorular sıkça sorulmaya başladı.

REYNMEN KİMDİR?

6 Aralık 1995 İstanbul doğumlu olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Türk vlogger, sosyal medya fenomeni ve şarkıcıdır. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanınan Aktaş'ın YouTube kanalı, Mayıs 2020 verilerine göre 8. en çok abonesi olan Türk YouTube kanalıdır.

Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesine geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, günümüzde İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.

2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Daha sonra, "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı.

REYNMEN NE DEMEK?

Reynmen adlı fenomen sosyal medyadan isminin anlamını açıklamıştı. Reynmen adının anlamını, “Evet arkadaşlar, Reynmen'in gerçek anlamını açıklıyorum! Reyn: Leke, kir, pas. Günahın artması, kalp katılığı, gönül karası anlamına geliyor. Men ise ‘engellemek, yasaklamak' anlamına geliyor. Yani Günahın artmasını engellemek, kalp katılığını engellemek, yasaklamak gibi anlamı var. Yağmur Adam anlamı da güzel tabii ama Osmanlıca bir anlamı da mevcut.” açıklamasını yaptı.

HOUZE İSTANBUL NEDİR?

Houze, müzik, influencer marketing ve dijital medya yönetimi yapan, sosyal medyada kreatif ve organik içerikler üreten, yeni medya oluşumudur.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu.

Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı.

Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.

HOUZE İSTANBUL EKİBİNDE KİMLER VAR?

Birçok başarılı ismin bir arada olduğu Hpuze İstanbul ekibindeki bazı kişiler şöyle:

- Reynmen

- Berk Keklik

- Melis Fis

-Oğulcan Nihat

- İbrahim Tilaver