Hudutsuz Sevda dizisinden şok ayrılık! Başroller ayrılıyor… Reyting rekortmeni diziden sürpriz karar geldi. Başrol oyuncuları veda edecek. İşte, Hudutsuz Sevda’ya veda eden isimler…

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Dün akşam yayınlanan 15. bölüm ile geceye damga vuran Hudutsuz Sevda’da sürpriz gelişmeler yaşandı.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi reytinglerde rüzgar estirmeye devam ediyor.

Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen dizinin yapımını MedYapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı diziye sürpriz isimler dahil oldu.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümle birlikte oyuncu kadrosuna Hayal Köseoğlu Damla karakteriyle, Yağız Can Konyalı ise Hakan karakteriyle dahil oldu.

Diziden ayrılıyorlar...

Sürpriz gelişmelerin ardı arkası kesilmeyen dizide bu sefer ayrılık rüzgarları esecek.

Hudutsuz Sevda dizisinde Temel Reis karakterine hayat veren Deva Enes Külahçı ve Rızvan Leto karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Sergen’in rekortmen projeye veda edeceği öne sürüldü.

Hudutsuz Sevda dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümüne damga vuran çatışma sahnesinin ardından ağır yaralanan iki oyuncunun da kadroya veda edeceği iddiası ortalığı iyiden iyiye karıştırdı.