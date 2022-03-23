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    Hugo'nun Tolga Abi'si ortaya çıktı, hem de oğluyla! Gören 'aynı babasının gençliği' diyor...

    Hugo programıyla adından söz ettiren Tolga Gariboğlu nam-ı diğer Tolga Abi, oğlu ile birlikte ilk kez görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:39
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    Hugo'nun Tolga Abi'si ortaya çıktı, hem de oğluyla! Gören 'aynı babasının gençliği' diyor...

    90’ların efsanesi Hugo’nun sunucusu Tolga Gariboğlu, ekranlardan adeta kayboldu.

    Hugolina, Rit, Rot ve Rut'u Cadı Sila'dan kurtarmaya çalışırken yönlendirmeleriyle tüm çocukların kahramanı olan sunucu, hakkındaki çeşitli iddialar sonrasında ekran macerasına son verdi.

    2008'de televizyonu bırakan nam-ı diğer Tolga Abi, yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.

    Tolga Abi şimdi nerede, ne yapıyor soruları sevenlerinin hep gündeminde oldu.

    TOLGA ABİ VE OĞLU ORTAYA ÇIKTI

    Yaşamını New York'ta sürdüren Gariboğlu son olarak katıldığı bir düğün töreninde oğlu Mir ile boy gösterdi.

    Tolga Gariboğlu'nun son hali ve babasının gençlik yıllarını andıran Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir Gariboğlu'nu görenler, adeta şok oldu.

    Tolga Garipoğlu'nun son görüntüsünü görenler, "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Aynı babası" ve "Oğlu olduğunu bilmiyordum" yorumlarında bulundu.

    İşte bir zamanların efsane sunucusu Tolga Gariboğlu'nun şimdiki hali ve oğlu Mir...

    Hugo nun Tolga Abi si ortaya çıktı, hem de oğluyla! Gören aynı babasının gençliği diyor... #1

    Hugo nun Tolga Abi si ortaya çıktı, hem de oğluyla! Gören aynı babasının gençliği diyor... #2

    Hugo nun Tolga Abi si ortaya çıktı, hem de oğluyla! Gören aynı babasının gençliği diyor... #3

    Hugo nun Tolga Abi si ortaya çıktı, hem de oğluyla! Gören aynı babasının gençliği diyor... #4

    Hugo nun Tolga Abi si ortaya çıktı, hem de oğluyla! Gören aynı babasının gençliği diyor... #5

     

     

     


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