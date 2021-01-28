Hükümet Kadın 2 nerede çekildi, konusu nedir? Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimlerdir?

28 Ocak akşamı TRT1 yayın akışında olan Hükümet Kadın 2 filmine dair bilgiler merak konusu oldu. Seyirciler, Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları hakkında detayları araştırıyor.

Başrollerinde Sermiyan Midyat ve Demet Akbağ'ın rol aldığı Hükümet Kadın filminin ikincisi, bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu.

İlk filmden yedi yıl öncesini konu alan Hükümet Kadın 2 hakkındaki detaylar araştırılıyor.

İşte Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları..

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU NEDİR?

İlk filmde Xate'nin Belediye Başkan'lığı anlatılırken, Hükümet Kadın 2 filminde Xate ve eşi Aziz Veysel'in yaklaşık 10 yıl önceki maceraları anlatılıyor.

Yıl 1949, mevsim bahar... Yasaklı yıllar... Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiş; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açılan sandık sayısı ve geçerli oy sayıları...

Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendisini bekleyen başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk, hala gözde bir bekar olarak hayatına devam etmektedir.

Belediye başkanı olmak için her yolu denemeye hazırdır. Xate, bir sabah Aziz Veysel'i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk'u yeniden karşı karşıya getirecektir.

Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaadleri ile yarışacaktır.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sermiyan Midyat'ın kendi hikayesinin anlatıldığı Hükümet Kadın 1 ve 2, Mardin'in Midyat ilçesinin bir köyünde köyünde çekildi. Oyunculardan bazıları da köyden insanlar oldu.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI