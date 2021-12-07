Hulki Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketini yorumladı

Hulki Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketi hakkında "Günlük yaşamda yapıyoruz" dedi.

CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketi yorumlandı.

Konuyla ilgili konuşan Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun el hareketini "Hak edilmemiş bir talihsizlik." olarak nitelendirdi.

"BU HAREKETİ BİZİ İZLEYEN TÜM VATANDAŞLAR EN AZ BİR KERE YAPMIŞTIR"

Cevizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık konuşalım, bu hareketi şu anda bizi dinleyen bütün vatandaşlarımız en az bir kere yapmıştır. Günlük yaşamda yapıyoruz bu hareketi. Kemal Bey de öyle yapmış. Boş bulunarak yaptı, konuşurken coşkuya geldi yaptı. Sempatik de olmuş Kemal Bey'e.

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"HAK EDİLMEMİŞ BİR TALİHSİZLİK"

Bir talihsizlik gibi oldu siyaseten. Ama şu kavramla cevap verebiliriz, hak edilmemiş bir talihsizlik olarak nitelendirebiliriz bunu. Yani şimdi Kemal Bey şimdi bu hareketi yaptı diye aman ceza verelim böyle bir şey olmasın.

"BUGÜNE KADAR YAPTIKLARININ ARASINDA EN MASUMU"

Yani şimdi Kemal Bey'in bugüne kadar yaptıklarının arasında bence en masumlarından biri. TÜİK'in kapısına dayanarak, böyle biraz mafyatik havalarda devlet dairesini basmasının yanında bu el hareketi ne ki?!"

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