CNN Türk canlı yayınında konuşan Hulki Cevizoğlu, "Yurt sorununu çözeceğim" diyen CHP'ye "Zamanında niye yurt yapmadın? Bunun için iktidar olmaya gerek yok" dedi.

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programının konukları Hakan Bayrakçı, Melik Yiğitel, Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Dr. Hulki Cevizoğlu idi.

"YURT SORUNU" TARTIŞILDI

Muhalafetin "Türkiye'de yurt sorunu var" çıkışı ve yapılan provakatör eylemlerin tartışıldığı programda Hulki Cevizoğlu, durumu değerlendirdi.

"Öğrencilerin yurt sorunu var mı? Var. Bunların içinde prokasyon olabilir mi? Tabii ki olabilir. Provokatörleri ayırıp, sorun var mı yok mu ona bakacağız." diyen Cevizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ATATÜRKÇÜYÜM DİYORSAN, İŞ ADAMLARIN, PARTİN, BELEDİYELERİN VAR. SEN NİYE ZAMANINDA YAPMADIN"

"CHP, FETÖ döneminde 'Efendim bunlar Atatürk düşmanı', 'İşte bunlar gençlerimizi ele geçiriyor' diyordu. E kardeşim, sen de Atatürkçüyüm diyorsan, iş adamların var, partin var, belediyelerin var. Niye yapmazsın bunu? Sadece son dönemlerde değil, niye sen zamanında yapmadın. İktidar olmak gerekmiyor ki bunun için. Özel yurtlar var."

Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'ye: Sen niye zamanında yurt yapmadın VİDEO

