Hülya Avşar, dizideki yüz filtresiyle izleyicilerin diline düştü

Masumiyet dizisinde Hale karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın dizinin son bölümünde, yapılan filtre nedeniyle adeta yüzünde burnu belli olmuyordu.

FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşan Masumiyet dizisinde oynayan Hülya Avşar, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sevilen dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde yüzüne gerçeğin de ötesinde filtre uygulanan Hülya Avşar, kullanıcılar tarafından Twitter üzerinden alay konusu oldu.

"HÜLYA AVŞAR'IN YÜZÜNÜ ARIYORUM"

Avşar'ın filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'la sırlar dünyasına yolculuk", "Hülya Avşar'a nasil bir filtre uygulandıysa artık kadının burnu yok", "Hülya Avşar'ın yüzünü arıyorum" şeklinde yorumlar sıraladı.

HÜLYA AVŞAR DA GÜLDÜ

Sosyal medyada kendisi hakkında atılan yorumlara gülerek yanıt veren Avşar, "Ben de aynı fikirdeyim" diyerek bir kullanıcı tarafından yapılan yorumu paylaştı.