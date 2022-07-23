Hülya Avşar fiziğiyle gençlere taş çıkarttı! Siyah büstiyeri olay oldu!

Hülya Avşar instagram pozuyla sosyal medyayı salladı.58 yaşındaki sanatçı fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.İşte Hülya Avşar'ın o cesur pozları..

Ünlü sanatçı Hülya Avşar cesur pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazin gündemine gelen Hülya Avşar yine çok konuşulacak pozlar paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir konserinde bornozuyla sahneye çıkan Hülya Avşar uzun süre konuşulmuştu.

58 yaşındaki sanatçı siyah büstiyeri ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.Hülya Avşar'ın bu pozlarına fiziğiyle adeta gençlere taş çıkarıyor yorumları yapıldı.İşte o kareler..