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    Hülya Avşar fiziğiyle gençlere taş çıkarttı! Siyah büstiyeri olay oldu!

    Hülya Avşar instagram pozuyla sosyal medyayı salladı.58 yaşındaki sanatçı fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.İşte Hülya Avşar'ın o cesur pozları..
    • 23.07.2022 - 11:32
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    Hülya Avşar fiziğiyle gençlere taş çıkarttı! Siyah büstiyeri olay oldu!

    Ünlü sanatçı Hülya Avşar cesur pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazin gündemine gelen Hülya Avşar yine çok konuşulacak pozlar paylaştı.

    Geçtiğimiz günlerde bir konserinde bornozuyla sahneye çıkan Hülya Avşar uzun süre konuşulmuştu.

    Hülya Avşar fiziğiyle gençlere taş çıkarttı! Siyah büstiyeri olay oldu! #1

    58 yaşındaki sanatçı siyah büstiyeri ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.Hülya Avşar'ın bu pozlarına fiziğiyle adeta gençlere taş çıkarıyor yorumları yapıldı.İşte o kareler..

    Hülya Avşar fiziğiyle gençlere taş çıkarttı! Siyah büstiyeri olay oldu! #2

    Hülya Avşar fiziğiyle gençlere taş çıkarttı! Siyah büstiyeri olay oldu! #3


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