Hülya Avşar'ı öpmek istemişti! Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran büyüdü; İşte son hali...

Yetenek Sizsiniz’e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf Baran, sempatikliğiyle hafızalara kazındı.

esnasında heyecandan defalarca “Acun Bey” demesiyle hatırlanan Yusuf Baran Aygün, seyirciyi gülümsetmişti.

Acun Ilıcalı'nın "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna "Rihanna'nın yardımcısı olmak istiyorum" diye cevap veren Yusuf Baran, jüriden tam not almıştı.

Hülya Avşar'ı öpmek istemişti! Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran büyüdü; İşte son hali...

Yetenek Sizsiniz'in ardından ortadan kaybolan Yusuf Baran, 4 kez beyin ameliyatı geçirmişti.

Hülya Avşar'ı öpmek istemişti! Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran büyüdü; İşte son hali...

Delikanlı oldu

Şimdilerde genç bir delikanlı olan Baran'ın son hali sosyal medyada ortaya çıktı.

Hülya Avşar'ı öpmek istemişti! Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran büyüdü; İşte son hali...

Minik halinden eser kalmayan Yusuf Baran, sevenleriyle iletişimini korumaya devam ediyor.

Hülya Avşar'ı öpmek istemişti! Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran büyüdü; İşte son hali...