Hülya Avşar'ı öpmek istemişti! Yetenek Sizsiniz'in minik delikanlısı Yusuf Baran büyüdü; İşte son hali... 8 yaşındayken katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile gönülleri fetheden Yusuf Baran Aygün, şimdilerde genç bir delikanlı. İşte son hali...

Yetenek Sizsiniz’e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf Baran, sempatikliğiyle hafızalara kazındı.

Yarışma esnasında heyecandan defalarca “Acun Bey” demesiyle hatırlanan Yusuf Baran Aygün, seyirciyi gülümsetmişti.

Acun Ilıcalı'nın "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna "Rihanna'nın yardımcısı olmak istiyorum" diye cevap veren Yusuf Baran, jüriden tam not almıştı.

Yetenek Sizsiniz'in ardından ortadan kaybolan Yusuf Baran, 4 kez beyin ameliyatı geçirmişti.

Delikanlı oldu

Şimdilerde genç bir delikanlı olan Baran'ın son hali sosyal medyada ortaya çıktı.

Minik halinden eser kalmayan Yusuf Baran, sevenleriyle iletişimini korumaya devam ediyor.