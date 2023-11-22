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15 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra kameralar önünde büyüdü.
Anne ve babası gibi dikkatleri üzerine çeken Zehra, şimdilerde ise kocaman ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.
Westminster Üniversitesi'nde eğitim alan ve mimar olduğu bilinen Zehra, son haliyle sosyal medyada da gündem oldu.
Gittikçe annesine benziyor
Annesi Hülya Avşar'ı andıran Zehra Çilingiroğlu, sevgilisiyle sık sık gündem oluyor.
Arada gecelerde de yakalanan Zehra, güzelliğiyle adeta göz dolduruyor. Annesi Hülya Avşar'ı sollamaya başlayan Zehra için yorum ve beğeni yağıyor.
Sosyal medya kullanıcıları Zehra'nın göz önünde olmamasından dolayı da ayrıca tebrik ediyor.