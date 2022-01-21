Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 'minik' oğlu kocaman oldu! Gören 'Vay be' dedi...

Kaya Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya, kocaman oldu. Hüseyin Kaya ve ablası Zehra, Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü birlikte kutladı.

Şu sıralar spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlendi.

Ünlü ismin 2009-2014 yılları arasında evli kaldığı Feraye Tanyolaç ile ilişkisinden Hüseyin Kaya adında bir oğlu oldu.

Oğlunu basından saklamayan Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile boşandıktan sonra yine oğlu ile bir araya gelmeye devam etti.

Oğlu ve kızı Zehra ile sıklıkla buluşan ve bu anları sosyal medyadan yayınlayan Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını kutladı.

Çilingiroğlu'nun yeni yaşını kutlamak için Zehra ve kardeşi Hüseyin birlikte sürpriz hazırlarken, o anlar paylaşıldı.

Paylaşımda Hüseyin Kaya'nın son görüntüsü görenleri bir hayli şaşırttı ve büyüdüğüne dair yorumlar yapıldı.

HÜSEYİN ÇİLİNGİROĞLU BÜYÜDÜ

Hüseyin Kaya ablası Zehra Çilingiroğlu ve babasıyla pozlarını paylaştı. Kaya paylaşımına "İyi ki doğdun babacığım, iyi ki varsın" notunu düştü.

Paylaşıma hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum geldi. Feraye Tanyolaç "İyi ki" yazarken Hülya Avşar ise "Mutlu yıllaaar" yazdı.

"BABANIN BOYUNU GEÇMİŞSİN"

Fotoğrafın ardından Hüseyin Kaya'nın değişimi gündeme geldi. Babasının boyunu geçen Kaya'ya "Kocaman olmuşsun", "Babana benziyorsun", "Babanın boyunu geçmişsin" yorumları yapıldı.