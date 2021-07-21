Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar photoshopu abarttı! Zehra Çilingiroğlu'nu es geçti.. İşte o paylaşım

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar photoshopu abarttı! Zehra Çilingiroğlu'nu es geçti.. İşte o paylaşım

Ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile objektif karşısına geçen Helin Avşar, photoshopu abartınca sosyal medyada gündem oldu. İşte Helin Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

Kurban Bayramı'nda ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile bir araya gelen Helin Avşar, birlikte çekildikleri kareyi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ancak Helin Avşar'ın paylaşımındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Photoshopu abartan Helin Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SADECE KENDİ YÜZÜNE FİLTRE UYGULADI

Helin Avşar, paylaştığı bayram fotoğrafında ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu'nu es geçerek sadece kendi yüzüne filtre uyguladı.

Ancak photoshopu abartınca yeğeni Zehra’dan bile küçük görünen 44 yaşındaki Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

''15 YAŞINA DÖNMÜŞ''

Sosyal medya kullanıcıları, "Bari yaptın, herkese yap", "Çocuk filtresini abartmışlar", "15 yaşına dönmüş" yorumlarını yaptı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Helin Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem olan fotoğrafa gelen yorumların ardından paylaşımını ana sayfadan silip story olarak yayınladı.

İşte Helin Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...