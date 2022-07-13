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    Hülya Avşar'ın kızı Zehra, kırmızı bikinisiyle arzı endam etti! Görenlerin nefesi kesildi...

    Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, sezonu Bodrum'da açtı. Denizdeki keyifli halleriyle görüntülenen Çilingiroğlu'nun kırmızı bikinisi dikkatlerden kaçmadı.
    • 13.07.2022 - 12:01
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    Hülya Avşar'ın kızı Zehra, kırmızı bikinisiyle arzı endam etti! Görenlerin nefesi kesildi...

    Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile iş insanı Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, tatil pozlarıyla gündeme geldi.

    Güzelliği ile gönüllere taht kuran Hülya Avşar,  bayramın üçüncü günü Bodrum'da bir otelde sahneye çıktı.

    Annesinin sahnesini dinlemek için tatil beldesine giden Zehra, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

    Kırmızı bikinisiyle dikkat çeken Çilingiroğlu, deniz pozlarına doyamadı.

    Zehra Çilingiroğlu'na kendisine annesinin sosyal medya ekibinde çalışan bir arkadaşı eşlik etti.

    Çilingiroğlu, kırmızı bikinisiyle kendisine hayran bıraktı...

    Zehra'dan bikinili pozlar...

    Hülya Avşar ın kızı Zehra, kırmızı bikinisiyle arzı endam etti! Görenlerin nefesi kesildi... #1

    Hülya Avşar ın kızı Zehra, kırmızı bikinisiyle arzı endam etti! Görenlerin nefesi kesildi... #2

    Hülya Avşar ın kızı Zehra, kırmızı bikinisiyle arzı endam etti! Görenlerin nefesi kesildi... #3

    Hülya Avşar ın kızı Zehra, kırmızı bikinisiyle arzı endam etti! Görenlerin nefesi kesildi... #4

    Hülya Avşar ın kızı Zehra, kırmızı bikinisiyle arzı endam etti! Görenlerin nefesi kesildi... #5


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