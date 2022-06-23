Hülya Avşar'ın kucağına oturmuştu! Küçük İbo'nun itirafı olay oldu...

Küçük İbo olarak tanınan Halil İbrahim Küçük, yıllar sonra ortaya çıktı ve yaptığı itirafla sosyal medyanın gündemine düştü.

Küçük İbo olarak bilinen Halil İbrahim Küçük, 21 Mart 1984'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi.

İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in İBO Show programına konuk oldu ve bir anda şöhreti yakaladı.

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo, yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin yıldızlarından olmayı başardı.

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo, şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

Bir süredir ortalarda görünmeyen 38 yaşındaki şarkıcı sahnelere tekrar döndü.

Küçük, uzun bir aradan sonra bir açılışta kameralara takıldı.

Yıllar sonra gelen itiraf

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise sosyal medyanın bomba gibi düştü…

Yeni bir plak hazırlığında olduğunu söyleyen 'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.

Küçük, sorulara şöyle yanıt verdi:

"Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak ta bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum"

Kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yaptı.