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    Hülya Hökenek doğum iznine çıktı

    Habertürk'ün sevilen sunucusu Hülya Hökenek'in doğum iznine ayrıldığı öğrenildi. Gazeteci Hökenek, bir süre ekranlarda olmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:18
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    Hülya Hökenek doğum iznine çıktı

    Habertürk'ün deneyimli gazetecisi Hülya Hökenek, ekranlara kısa bir süreliğine ara verdi.

    'Enine Boyuna' programını ve 'Ana Haber'i sunan Hökenek'in, ekranlara ara verme sebebi ortaya çıktı.

    Doğum iznine ayrıldı

    Ünlü sunucunun, hamile olduğu ve doğum iznine ayrıldığı öğrenildi.

    Sürpriz parti düzenlendi

    Bebek heyecanı yaşayan Hökenek'e, Habertürk çalışanları tarafından bir de sürpriz parti düzenlendi.

    Ne zaman döneceği belirsiz

    Öte yandan 'Habertürk ailesi genişliyor' başlıklı duyuruyla yapılan haberde, Hülya Hökenek'in ekranlarda ne kadar olmayacağına dair net bir bilgi verilmedi.

    Hülya Hökenek doğum iznine çıktı #1


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