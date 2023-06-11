Hülya Koçyiğit'in kardeşi Yeşilçam'ın yıldızı çıktı! Ablasından daha güzelmiş... İşte o isim Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden birisi çıktı. Ayrıca Nilüfer Koçyiğit'in sinemaya Hğlya Koçyiğit'ten önce başladığı ortaya çıktı.

Hülya Koçyiğit, Yeşilçam'ın sevilen isimleri arasında yer alıyor. Günümüzde de büyük bir sevgi ve saygıyla karşılaşan Koçyiğit'in kardeşi de ünlü çıktı.

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi Nilüfer Çelen Koçyiğit de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Hatta Nilüfer Koçyiğit'in ablası Hülya Koçyiğit'ten çok önce sinemaya adım attığı ve filmlerde rol almaya başladığı öğrenildi.

İşte meşhur olduğu film

O dönemin ünlü jönlerinden İzzet Günay ile 1968 yılında oynadığı Kader Böyle İstedi filmi Çelenk'i meşhur yaptı.

"Biraz şişmandı...."

Nilüfer Koçyiğit, İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde oyunculuğa başladı.

1961 senesinde henüz 10 yaşında iken 'Bir Yetimin Hasreti' isimli sinema filminde yer aldı. Daha sonra 'Çifte Kumrular' sinema filminde de çocuk oyuncu olarak rol alan Nilüfer Koçyiğit, 27 sinema filminde rol aldı.

Kızılırmak Karakoyun, Ölmeyen Aşk, Hayatımın Kadını, Siyah Gözler, Gecelerin Kralı, Kader Böyle İstedi, Acı Günler, Son Hatıra, Üvey Ana ve Büyük Cellatlar rol aldığı bazı sinema filmleri arasında yer almaktadır.

Usta şarkıcı Nil Burak, dün katıldığı YouTube'da yayınlanan 'Al Sana Haber' programında, Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit ile ilgili "Nilüfer de başarılı bir oyuncuydu. Döneme göre sadece biraz şişmandı" dedi.