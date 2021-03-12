Hülya Polat kimdir? Hülya Polat kaç yaşında, nereli? Hülya Polat hayatı ve biyografisi..

Hülya Polat, Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Hülya Polat'ın hayatı, programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Hülya Polat kimdir?

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden olan Hülya Polat, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programın sıkı takipçileri, Hülya Polat hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Arama motorları üzerinden ''Hülya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, müzik kariyerinin yanı sıra oyuncuk deneyimi de olan Hülya Polat kimdir? Hülya Polat kaç yaşında, nereli? İşte, Hülya Polat'ın hayatı ve biyografisi..

HÜLYA POLAT KİMDİR?

1969 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya gelen ses sanatçısı ve oyuncu Hülya Polat, müziğe ilk adımını 1996 yılında atmıştır. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı, kariyerine Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda başlamıştır.

Radyo, Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışında olduğunu bildirmiştir. Hülya Polat, bu radyoya başvurmuş ve beğenilmiştir. Stüdyoda kayıtları alınan Hülya Polat'ın ilk kaseti bu vesileyle çıkmıştır.

Anne ve babası şarkı söylediğini bilmeyen Polat, bu durumu ailesine ilk kaseti çıktığı zaman söylemiştir. Babası sahneye çıkmasına karşı olduğu için sahneye çıkamamış ve şarkılarını sadece kaset ile müzikseverlere ulaştırabilmiştir. İlk kaseti ise "Kurban Olduğum"dur.

HÜLYA POLAT ALBÜMLERİ