Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı

Hürriyet gazetesi, yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı.

Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve bu görevden alındığı aralık 2009'dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök, gazeteden ayrıldı.

HÜRRİYET, ÖZKÖK'LE YOLLARINI AYIRDI

Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre, Hürriyet gazetesi Özkök’le yollarını ayırdı.

HALAY GÖRÜNTÜLERİYLE TARTIŞILMIŞTI

Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.

'AYDIN DOĞAN İLE DÜZENLİ DEVAM EDEN İLİŞKİSİ'

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten gönderilme nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında “Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi” de yer alıyor.

Öte yandan, eski patronu Aydın Doğan'ın medyaya geri dönüş için toplantılar yaptığı ve bu toplantılara Özkök'ün de katıldığı iddia ediliyordu.