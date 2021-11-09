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    Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı

    Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı

    Hürriyet gazetesi, yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 21:56
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    Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve bu görevden alındığı aralık 2009'dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök, gazeteden ayrıldı.

    HÜRRİYET, ÖZKÖK'LE YOLLARINI AYIRDI

    Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre, Hürriyet gazetesi Özkök’le yollarını ayırdı.

    HALAY GÖRÜNTÜLERİYLE TARTIŞILMIŞTI

    Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.

    Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı #1

    'AYDIN DOĞAN İLE DÜZENLİ DEVAM EDEN İLİŞKİSİ'

    Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten gönderilme nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında “Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi” de yer alıyor.

    Öte yandan, eski patronu Aydın Doğan'ın medyaya geri dönüş için toplantılar yaptığı ve bu toplantılara Özkök'ün de katıldığı iddia ediliyordu.

    Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı #2

    Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı #3

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