Hüseyin Turan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Hüseyin Turan'ın hayatı..

''Acayip Hayvanlara Benziyirsen'' adlı şarkısıyla ünlenen Hüseyin Turan, Star TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Hüseyin Turan kimdir?

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın bu haftaki konukları arasında türküleri ve sesi ile sevilen şarkıcı Hüseyin Turan yer alıyor.

Programın sıkı takipçileri, Hüseyin Turan'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. "Hüseyin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?" sorularına yanıt aranıyor.

Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan bağlama ve gitar çalmaktadır. Bunu yanı sıra halk oyunlarıyla da ilgili olan Turan, katıldığı halk oyunları yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya Birinciliği elde etmiştir.

Peki Hüseyin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Hüseyin Turan hakkında bilgiler...

HÜSEYİN TURAN KİMDİR?

1 Nisan 1967 tarihinde Erzincan'ın Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşincisi olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikinci sınıfa kadar yaşamını burada sürdürmüştür. Ardından ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen Turan, lise yıllarında bağlamayla tanışmış ve halk oyunlarına da ilgi duyup bu alanda eğitim almıştır.

Ege Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi‘yle birlikte katıldığı Üniversiteler Arası Halk Oyunları Yarışmaları'nda üç Türkiye Birinciliği ve Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü'yle birlikte katıldığı, Polonya'nın Zakopane kentinde düzenlenen yarışmada da Dünya Birinciliği elde etmiştir.

1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü'ne girmiş ve üç sene burada öğrenim gördükten sonra Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar'ını kazanmıştır.

Konservatuardan önce düğünlerde çalan bir grubun solisti olan Turan, konservatuar okurken bir grup arkadaşıyla birlikte Grup Laçin'i kurmuş ve grubun 1995 yılında yayımlanan ''Türkü'den Sevgiye'' ve 1996 yılında yayımlanan ''Doğaçlama Yürek'' albümlerinde tar, bağlama ve solist olarak yer almıştır. Daha sonra gruptan ayrılıp İstanbul'a taşınmıştır.

1997'de ilk solo albümü Hüseyin Turan'ı, 2000 yılında ikinci albümü Aklıma Düştü Gözlerin'i yayımlamış ve bu albümlerin ardından 2002 yılında Turna Sesi, 2004 yılında Hoş Geldin, 2005 yılında Kilit, 2007 yılında Adı Karanfil, 2010 yılında Leyla Nefesi albümlerini piyasaya sürmüştür.

Başarılı sanatçının 2012 yılında yayımlanan albümü ''Dolu'', 2014'de yayımlanan albümü ''Süveyda'', 2016 yılında yayımlanan 20. Yıl Özel Albümü ''Ki'' ve 2017 yılında yayımlanan ''YAAli / Ehl-i Deyişler'' albümünü kendi kurduğu firması Doğaç Müzik etiketiyle yayımlanmıştır.

2010 yılında TRT Müzik kanalında canlı performansların yer aldığı ''Karanfil'' adlı programı hazırlayıp sunmuştur. 2013 yılında TRT Türk kanalında, repertuarı izleyicilerin belirlediği ''Dilek Ağacı'' adlı programını Emel Taşçıoğlu ile birlikte hazırlayıp sunmuştur.

Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 2014 yapımı, polisiye komedi türünde sinema filmi İtirazım Var'da küçük bir rol almış ayrıca filmde ''Eşrefoğlu Al Haberi'' ve ''Ah Bana Bana'' adlı türküleri seslendirmiştir.

2015 yılında Karnaval Medya Grubu bünyesindeki Halk Müziği radyosu Gönül'de, usta yorumcuların konuk olarak ağırlandığı ve canlı performansların yer aldığı ''Hüseyin Turan ile Gönülden'' adlı programını Çetin Erker ile birlikte hazırlayıp sunmuştur.

HÜSEYİN TURAN'IN EVLİLİKLERİ

Hüseyin Turan, ilk evliliğini Döne Turan ile yapmıştır. Döne Turan 2005 yılının Ağustos ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hüseyin Turan, ikinci evliliğini 2005 yılında İzmirli Deniz Turan ile yapmıştır. Çift, 21 Ekim 2009 tarihinde dünyaya gelen kızlarına Leyla İzmir adını vermiştir.

HÜSEYİN TURAN'IN ALBÜMLERİ

Hüseyin Turan (1997)

Aklıma Düştü Gözlerin (2000)

Turna Sesi (2002)

Hoş Geldin (2004)

Kilit (2005)

Adı Karanfil (2007)

Leyla Nefesi (2010)

Dolu (2012)

Süveyda (2014)

Ki (2016)

YAAli / Ehl-i Deyişler (2017)

EP'LERİ

Gerek (2020)

VİDEO KLİPLERİ