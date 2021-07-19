Hüsnü Çoban Arka Sokaklar'dan ayrılıyor! İşte Özgür Ozan'ın yerine gelecek isim...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın yeni sezonda olmayacağı iddia edilirken Ozan'ın yerine gelecek isim için yeni bir oyuncuyla görüşüldüğü öne sürüldü.

Tekrarları bile izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar, geçtiğimiz ay sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi.

15. sezonu geride bırakan Kanal D'nin kült haline gelen polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finali yapması ile birlikte kadroda da yaprak dökümü başlamıştı.

Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla büyük bir boşluk oluşmuştu.

Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay projeye veda etmişti.

HÜSNÜ ÇOBAN'IN YERİNİ KİM DOLDURACAK?

15 yıldır 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın da diziden ayrılacağı ve yeni sezonda Netflix platformunda yayımlanacak olan bir dizide yer olacağı öne sürülmüştü.

Son olarak, yeni sezona iddialı girmek için kolları sıvayan yapım ekibinin deneyimli oyuncu Özgür Ozan'ın yerini doldurmak için yeni bir oyuncuyla görüştüğü öne sürüldü.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın, Hüsnü Çoban'ın yerini başarılı oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planladığı iddia edildi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile ekranları kasıp kavuran ve büyük bir hayran kitlesine kavuşan Demirci ile irtibata geçen yapım ekibinin görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.