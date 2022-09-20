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- Hz. Fatıma'nın çeyiz bohçasında neler vardı?
Hz. Fatıma'nın çeyiz bohçasında neler vardı?
- 20.09.2022 - 17:30
Evlenmek isteyen binlerce genç kız, çeyiz yapmaya küçük yaşlardan itibaren başlıyor. Bütün ihtiyaçlarını baba evinde alan kızlar, evlendikleri zaman sorun yaşamak istemiyor.
Bazı gençler daha zengin bir çeyiz bohçası hazırlarken, bazıları ise sadelikten yana tercihini kullanıyor.
Çok fazla maddi durumu olmayan genç kızlar da, çeyiz bohçalarına ihtiyacından fazlasını yüklemiyor.
Bu konuda Peygamber Efendimiz (SAV), biricik kızı Hz. Fatıma'nın çeyizi, örnek olabilecek nitelikte.
Oldukça sade bir çeyizi tercih eden Hz. Fatıma, israftan kaçınmış ve sadece ihtiyacı olanları almıştır.
Hz. Fatıma'nın bohçasının içerisinde yalnızca ihtiyacı doğrultusunda 18 adet gereç vardı.
Peki, Hz. Fatıma'nın çeyiz bohçasında neler vardı? İişte detaylar....
Hz. Fatıma'nın çeyiz bohçasında neler vardı?
İşte Hz.Fatıma'nın çeyiz bohçasında yer alanlar;
- Yeşil kadifeden yapılmış yorgan
- Yedi dirhem değerinde beyaz gömlek
- Dört dirhem değerinde geniş başörtü
- Siyah kadife bir aba Hurma liflerinden yapılan divan
- Mısır keteninden mamul; birisi lifle diğeri yünle dolu iki döşek
- Taif derisinden dört yastık
- Kilim
- Kasnaklı un eleği
- Namaz için birkaç tane beyaz saçaklı koç postu
- Perde
- El değirmeni
- Bakır leğen
- Ahşap çömlek
- Orta boy su kırbası
- İbrik Yeşil renkli su testisi
- Topraktan yapılmış çömlek ve maşraba vardı.