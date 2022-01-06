Hz. Yusuf dizisinin güzeller güzeli Züleyha'sıydı! O oyuncu yıllara yenik düştü...

Hz. Yusuf dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Katayoun Riahi, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Oldukça değişen ve yaşlanan oyuncuyu, dizinin hayranları tanımakta güçlük çekti.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Faracullah Selahşur'un üstlendiği, başrolünde İranlı aktör Mustafa Zamani'nin oynadığı Hz. Yusuf dizisi, 2008 yılında ekranlara geldi.

Hz. Yusuf'un hayatını anlatan ve İran televizyonlarında yayınlanan dizi, Türkiye'de de yoğun ilgi gördü.

Özellikle Ramazan aylarında Türk televizyonlarda gösterilen dizi, oyuncularıyla yeniden gündem oldu.

Dizinin oyuncularından olan ve Züleyha karakterine hayat veren Katayoun Riahi, güzelliği ile herkesi etkilemişti.

Türk izleyiciler tarafından sevilen ve beğenilen Katayoun Riahi, yıllar içinde yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı.

HZ. YUSUF DİZİSİNİN ZÜLEYHA'SININ SON HALİ

Hz. Yusuf dizisinde yer alan Katayoun Riahi, güzelliği ile dikkatleri çekmişti. 1962 doğumlu olan oyuncu, yıllar içinde bir hayli değişti.

Türk seyircileri tarafından Züleyha olarak anılan ve bilinen Katayoun Riahi, uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü.

Günümüzde de ekranlara gelen Hz. Yusuf dizisinin Züleyha'sını görenler ise yaşlandığına dair yorumlarda bulundu.

HZ. YUSUF DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Hz. Yusuf dizisinin oyuncuları arasında; Mostafa Zamani, Katayoon Riyahi, Jafaar Dehghan, Laila Bolookat, Amir Hossein Modarres yer alıyor.