Hz. Yusuf'un başrolü Mustafa Zamani gerçek hayattaki imajıyla şaşırttı! Göz rengi bile farklı... İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hz. Yusuf dizisi, her yıl Ramazan ayında Türk televizyon ekranlarında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Mustafa Zamani ise izleyicilerin merak konusu oluyor. Şimdilerde 40 yaşında olan Zamani, son haliyle görenleri şaşırttı. Hz. Yusuf'un başrolü Mustafa Zamani'nin şimdiki haline bakın...

Ramazan ayının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen Hz. Yusuf dizisi, bu sene de Kanal 7 ekranlarında yer alacak.

Hz. Yusuf'un (as) ömründe yaşadığı olayları gözler önüne seren 2008 yapımı dizi, yıllar geçmesine rağmen 7'den 70'e herkesten yoğun ilgi görüyor.

İranlı aktör Mustafa Zamani'nin başrolünde oynadığı yapımla ilgili her detay merak konusu haline gelirken izleyiciler ünlü aktörün şimdiki halini gündeme taşıdı.

Türk hayranları tarafından da sosyal medyada yakından takip edilen oyuncunun imaj değişimi şaşırttı.

Hz. Yusuf'un yıldızı

1892 İran doğumlu Mustafa Zamani, üniversite eğitiminin ardından küçük rollerle televizyon dizilerinde rol aldı. İlk büyük rolünü Hz. Yusuf dizisiyle oldu.

Şimdilerde 40 yaşında olan Zamani, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.

Uzun sakalları, kara gözü ve kara kaşıyla tanınan oyuncu aslında çekimlerde rol gereği lens kullandı. Normal hayatında ise renkli gözlü olduğu görüldü.

Hz. Yusuf dizi konusu

Hz. Yusuf'un çocukluğundan gençliğine kadar hayatının her döneminden önemli anları içerisinde barındırıyor.

Hz. Yakup'un en küçük oğlu olan Yusuf'un gördüğü bir rüya sonucu kardeşleri tarafından kuyuya atılmasıyla başlayan olaylar, Hz. Yusuf'un bir kervanla Mısır'a götürülmesi ve köle olarak satılmasıyla gelişmektedir.

Hz. Yusuf oyuncuları

Yönetmenliğini ve senaristliğini Faracullah Selahşur'un üstlendiği başarılı yapım, dram, tarihi ve dini türündeki İran televizyon dizisidir. Hz. Yusuf'un çocukluğunu oynayan Seyyed Hossein Jafari ve gençlik yıllarını oynayan Mustafa Zamani dizinin başrol oyuncuları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mustafa Zamani - Yusuf

Seyyed Hossein Jafari - Yusuf'un küçüklüğü

Mahmoud Pak Niat - Yakup

Katayoun Riahi - Züleyha

Jafar Dehghan - Potifar

Abbas Amiri - Ank Mahu

Jahanbakhsh Soltani - III. Amenhotep

Rahim Noroozi as Akhenaton

Mahvash Sabrkan - Karimama

Elham Hamidi - Asenat

Leila Boloukat - Nefertiti

Amir-Hossein Modares - İnarus

Mohammad-Ali Soleimantash - Apophis

Reza Razavi - Horemheb

Ali Taleb Loo - Hunifer

Esmail Soltanian - Kimoni

Israfil Alamdari - Rodemon

Reza Agharabi - Padiyamon

Zehir Yari - Bünyamin