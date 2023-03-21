Hz. Yusuf'un başrolü Mustafa Zamani gerçek hayattaki imajıyla şaşırttı! Göz rengi bile farklı...

Ramazan ayının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen Hz. Yusuf dizisi, bu sene de Kanal 7 ekranlarında yer alacak.
Hz. Yusuf'un (as) ömründe yaşadığı olayları gözler önüne seren 2008 yapımı dizi, yıllar geçmesine rağmen 7'den 70'e herkesten yoğun ilgi görüyor.
İranlı aktör Mustafa Zamani'nin başrolünde oynadığı yapımla ilgili her detay merak konusu haline gelirken izleyiciler ünlü aktörün şimdiki halini gündeme taşıdı.
Türk hayranları tarafından da sosyal medyada yakından takip edilen oyuncunun imaj değişimi şaşırttı.
Hz. Yusuf'un yıldızı
1892 İran doğumlu Mustafa Zamani, üniversite eğitiminin ardından küçük rollerle televizyon dizilerinde rol aldı. İlk büyük rolünü Hz. Yusuf dizisiyle oldu.
Şimdilerde 40 yaşında olan Zamani, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.
Uzun sakalları, kara gözü ve kara kaşıyla tanınan oyuncu aslında çekimlerde rol gereği lens kullandı. Normal hayatında ise renkli gözlü olduğu görüldü.
Hz. Yusuf dizi konusu
Hz. Yusuf'un çocukluğundan gençliğine kadar hayatının her döneminden önemli anları içerisinde barındırıyor.
Hz. Yakup'un en küçük oğlu olan Yusuf'un gördüğü bir rüya sonucu kardeşleri tarafından kuyuya atılmasıyla başlayan olaylar, Hz. Yusuf'un bir kervanla Mısır'a götürülmesi ve köle olarak satılmasıyla gelişmektedir.
Hz. Yusuf oyuncuları
Yönetmenliğini ve senaristliğini Faracullah Selahşur'un üstlendiği başarılı yapım, dram, tarihi ve dini türündeki İran televizyon dizisidir. Hz. Yusuf'un çocukluğunu oynayan Seyyed Hossein Jafari ve gençlik yıllarını oynayan Mustafa Zamani dizinin başrol oyuncuları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mustafa Zamani - Yusuf
Seyyed Hossein Jafari - Yusuf'un küçüklüğü
Mahmoud Pak Niat - Yakup
Katayoun Riahi - Züleyha
Jafar Dehghan - Potifar
Abbas Amiri - Ank Mahu
Jahanbakhsh Soltani - III. Amenhotep
Rahim Noroozi as Akhenaton
Mahvash Sabrkan - Karimama
Elham Hamidi - Asenat
Leila Boloukat - Nefertiti
Amir-Hossein Modares - İnarus
Mohammad-Ali Soleimantash - Apophis
Reza Razavi - Horemheb
Ali Taleb Loo - Hunifer
Esmail Soltanian - Kimoni
Israfil Alamdari - Rodemon
Reza Agharabi - Padiyamon
Zehir Yari - Bünyamin