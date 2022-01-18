İbo ile Güllüşah'ın minik yıldızıydı! Aslışah Alkoçlar annesinin son halini paylaştı

İbo ile Güllüşah filminde yer alan Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, yıllar içindeki değişimi ile gündem oldu. Ünlü ismin değişimini kızı Aslışah Alkoçlar paylaştı.

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği ve 1977 yapımı olan İbo ile Güllüşah filminde Kemal Sunal ve Gülşah Alkoçlar yer aldı.

Bu iki isim dışında Ayşen Gruda, Deniz Türkali, Ali Şen ve Bilge Zobu gibi isimlerin yer aldığı film, günümüzde de sık sık tekrarlarıyla yayınlanıyor.

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Neslişah ve Aslışah Alkoçlar adında iki kıza sahip olan ve bir dönem kanserle mücadele eden ünlü isim ekranlardan çekildi.

Uzun bir zamandır herhangi bir projede yer almayan Gülşah Soydan Alkoçlar, son hali ile sevenlerini şaşırttı.

Gülşah Soydan Alkoçlar'ın son halini, geçtiğimiz aylarda anne olan kızı Aslışah Alkoçlar paylaştı.

ASLIŞAH ALKOÇLAR'DAN NOSTALJİ

Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle dikkati çeken Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı ve eski zamanlara götürdü.

Aslışah Alkoçlar annesi ve ablası ile çocukluk karesini paylaştı ve gülümseten bir not düştü. Alkoçlar paylaşımına, "Annem bizi Buckingham Sarayı'na 5 çayına götürüyor" yazdı.

ASLIŞAH ALKOÇLAR'DAN TAKİPÇİLERİNİ MEST EDEN KARELER

Aslışah Alkoçlar, sık sık ailesi ile birlikte çektirdiği nostaljik karelerini takipçileriyle paylaşıyor. Aslışah'ın paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturdu ve bir erkek bebek annesi oldu.