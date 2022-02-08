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İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali, bakın kimin annesi! Kızı kendinden meşhur...

İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali, bakın kimin annesi! Kızı kendinden meşhur...

Meşhur şarkıcı Zeynep Casalini ’nin annesi, Yeşilçam ’ın unutulmazlarından olan İbo ile Güllüşah, Hayal Gezginleri, Dul Bir Bayan, gibi filmlerde izlediğimiz ressam oyuncu Deniz Türkali'dir.