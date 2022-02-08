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- İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali, bakın kimin annesi! Kızı kendinden meşhur...
İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali, bakın kimin annesi! Kızı kendinden meşhur...
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 11:07
- Güncelleme : 08.02.2022 - 11:30
Kemal Sunal'ın başrolünde olduğı 'İbo ile Güllüşah' filminin Gazeteci Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
1978 yapımı filmde "Oya karakterine hayat veren oyuncu, Türk sinemasının ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim.
Usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da kendisi kadar ünlü...
İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yapan oyuncunun kızı Zeynep Casalini'den başkası değil.
Zeynep Casalini de tıpkı annesi gibi sanatla yoğruldu.
BABASI ŞARKICI, DEDESİ ŞAİR, DAYISI YÖNETMEN
Zeynep Casalini'nin babası, İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini'dir.
Aile bireylerinin birçok sanatkâr olan şarkıcının dedesi, meşhur şair Vedat Türkali, dayısı ise yönetmen ve senaryo yazarı Barış Pirhasan ’dır.
9 yaşındayken kariyerine adım atan Zeynep Casalini, 1985 ’te Bilsak Tiyatro Atölyesi ’nde tiyatro çalışmalarına başladı.
Cem Özer ’in, Laf Lafı Açıyor adlı birincil Türk talk-show ’unda vokalistlik yapan Casalini, Aranjor Sinan Akçıl ’ın imzasını içeren ilk albümünde, Sezen Aksu ’nun ‘Duvar ’ adlı parçasını seslendirdi.