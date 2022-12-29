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- İbo Show 31 Aralık yılbaşı özel konukları kimler? İşte sürpriz isimler
İbo Show 31 Aralık yılbaşı özel konukları kimler? İşte sürpriz isimler
İbo Show, yılbaşı gecesine özel ekranlarda olacak. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı programda eğlence dolu anlar yaşanacak. Peki 31 Aralık İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak?
- Haber Merkezi
- 29.12.2022 - 12:29
Ekran macerası son bulan İbo Show, yılbaşı gecesine özel bir yayınla geliyor.
Yeni yıla evde girecek olanlar eğlence programları arasında gezinirken, İbo Show yılbaşı özel konukları da açıklandı.
Kulakların pasını silecek bir İbo Show Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Cuma akşamı STAR TV'de ekranlarda olacak.
Ünlü sanatçılar, Belarus'ta çekilen programda şarkılarıyla müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
Peki İbo Show yılbaşı konukları kimler? İşte o isimler...
İbo Show 2023 yılbaşı konukları
31 Aralık akşamı yayınlanacak olan İbo Show'un yılbaşı özel konukları Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel-Çelik-Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi olacak.