İbo Show final mi yapacak? İbo Show bitiyor iddiaları gerçek mi?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show programıyla yeniden seyircisiyle buluştu. Son günlerde final iddiasıyla gündeme gelen programa dair detaylar merak konusu oldu.

İbo Show programıyla ekranların bir klasiği haline gelen İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra yeniden ekranlara döndü.

Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk alarak nostalji rüzgarları estiren programa dair ortaya çıkan final iddiaları, seyircilerin merak konusu oldu.

Star TV ekranlarında cumartesi günleri 20.00'da yayınlanan İbo Show final mi yapacak? sorusu gündeme geldi.

Peki İbo Show bitiyor mu? İşte detaylar..

İBO SHOW FİNAL Mİ YAPACAK?

Star TV'nin cumartesi akşamları yayınlanan eğlence programı, aynı gün izleyici karşısına çıkan rakip yapımlar nedeniyle reytinglerde 8. sıraya kadar geriledi.



Programın, final yapacağı iddia edilirken, konuyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten ve kanal yönetimin henüz açıklama gelmedi.

9 yıl ara vermesine rağmen seyircilerini yeniden ekranlara bağlayan İbo Show'un final iddialarının gerçek olmadığı düşünülüyor.