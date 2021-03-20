İbo Show konuğu Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan Ceylan, sesi ve türküleriyle adını duyurdu. İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan Ceylan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Zaza asıllı olduğu bilinen ünlü sanatçı Türk halk müziği ve arabesk müziğinin tanınan ismi Ceylan, İbo Show konukları arasında yer alıyor.

Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Ceylan kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuluşan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı.

Peki Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte türkücü Ceylan hakkında merak edilen bilgiler..

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul Fındıkzade’de doğmuştur. Aslen Tunceli‘lidir. Tam adı Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesi Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı adında ikiz ablası vardır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biri idi. Ceylan,10 yaşında iken 1984 yılında şarkıcılığa başlamıştır.

Çocukluğu Almanya‘da geçti, 7 yaşındayken Almanya’da babası ile birlikte düğün salonlarında şarkı söyledi. 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 senesinde Türkiye’ye döndüler. 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı.

1986 yılında yapılan “Seni Sevmeyen Ölsün” adlı albümü 1.300.000 satış rakamına ulaşarak, ülkemizde kırılması zor bir rekora ulaştı.

CEYLAN EVLİ Mİ?

Ceylan, 1990 yılında babası ve Yılmaz Köksal, Melike Zobu, Yunus Bülbül‘le birlikte Almanya turnesine çıktığında Nürnberg‘de, kendisini hafiye gibi takip eden babasını atlatıp halasının oğlu Erhan Bozkurt’la evlendi. Melodi adında bir kızı oldu. 1993 yılında boşandı.

1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan adında bir oğlu vardır.

2000 yılında İbrahim Tatlıses’in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi.

2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

20 Eylül 2011 tarihinde araba galericisi Güncal Tanören ile evlendi. 19 Ekim 2012 tarihinde boşandı.