Oyuncu Yavuz Seçkin, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Programın izleyicileri, Yavuz Seçkin'in hayatı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Yavuz Seçkin kimdir?

Avrupa Yakası ve yaptığı taklitler ile Türkiye'de sanat ve oyunculuk alanında isminden sık sık bahsettiren Yavuz Seçkin, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri, 'Yavuz Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte, Yavuz Seçkin'in hayatı ve biyografisi..

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?

2 ocak 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Yavuz Seçkin, 1988 yılında Şişli Motor Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur.

Gültepe’de bir dükkan işleten ve ticaretle uğraşan bir esnaf olan Yavuz Seçkin, arkadaşlarının gazına gelerek 1997 yılında ''İner misin Çıkar Mısın'' yarışmasına katılmış ve bu yarışmada birinci olmuştur. Aynı zamanda bu yarışma sayesinde taklit yeteneğini keşfetmiştir.

'On Parmak On Marifet' adındaki yarışmaya da katılan Yavuz Seçkin, aynı yarışmada İsmail Baki Tuncer’le tanışarak beraber radyo programı yapmaya başlamıştır.

2002 yılında 'Yavuz’un Minibüsü' adlı programıyla Radyo Klas’ta yayın hayatına başlamış ve sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yapmıştır.

Daha sonra Radyo Klas’tan ayrılıp Süper FM’de program yapmaya başlayan Seçkin, televizyon skeçlerinde yer almıştır. Partneri İsmail Baki Tuncer ile birlikte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, Ahmet Çakar, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ali Birand, Cemil İpekçi, Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım, Hıncal Uluç, Fatih Terim gibi bir çok ünlünün taklitini başarı ile yapmaktadır.

ATV ekranlarında yayımlanan 'Avrupa Yakası' dizide 'Sertaç' rolü ile televizyon dünyasına adım atan Yavuz Seçkin, dizinin ardından stand-up gösterileri, şov programları (Co-Medya) ve reklam filmlerinde yer almıştır.

Eylül 2008 tarihinde TV 8 kanalında medyatik ünlülerimizin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi halk tiplemelerimizin serpiştirildiği bir medya komedisi 'Co-medya' adlı komedi programını yapmıştır.

İlk eşi olan Havva Tavukçu’dan, Oğuzhan ve Zeynep adında iki çocuğu olan Yavuz Seçkin, ikinci evliliğini 12 Haziran 2010 tarihinde bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile yapmıştır. Bu evliliğinden de Asya Mila adında bir kızı vardır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR