İbo Show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses hangi kanalda ekranlara dönüyor? İlk konukları kimler?

İbo Show ne zaman başlıyor? İbrahim Tatlıses hangi kanalda ekranlara dönüyor? İlk konukları kimler?

9 yıllık bir aradan sonra ekranlara dönmeye karar veren İbrahim Tatlıses seyirlisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tatlıses'in sunduğu İbo Show ne zaman başlıyor?

İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda rekor kıran İbo Show adlı programı seyircisiyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda ekranlarla olacak İbo Sho'un detayları belli oldu.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2 fragmanı yayınlanan İbo Show'un hangi günyayınlanacağı belli değil. En yakın zamanda başlaması planlanan Show'un en geç Kasım ayında yayında olması bekleniyor.

İBO SHOW İLK KONUKLARI KİMLER?

Merakla beklenen İbo Show konukları İbrahim Tatlıses Deniz Seki ve Kutsi'yi konuk olarak ağırladı.

İBO SHOW HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İbrahim Tatlıses'in "Müjdeyi verebilirim ibo show yakında başlayabilir." sözlerinden hangi kanalda ve ne zaman başlayacağı merak konusu. İbo Show Star Tv ekranlarında başlayacak.