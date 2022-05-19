İbo Show, sezon finali yaptı

İbo Show, sezon finali yaptı

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, 43. bölümüyle bu sezona veda etti.

Star Tv'de ekrana gelen yapım İbo Show, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor.

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, seyircilerinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği 'İbo Show', tatile çıktı.

Sezonu kapattı

Her hafta birbirinden farklı konukların katıldığı yapım 18 Mayıs akşamı sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.

İbo Show'un 43. bölüm konukları Muazzez Ersoy, Yücel Arzen, Coşkun Sabah, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut oldu.

Sezon finali yapan programın yeni sezonda yeniden ekranlarda olması bekleniyor.