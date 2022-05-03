İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları

İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba İbo Show 41. yeni bölüm konukları...

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği Star TV'nin eğlence ve müzik programı İbo Show, her çarşamba akşamı izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği İbo Show, 4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı 41. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peki, İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte, 4 Mayıs 2022 Çarşamba İbo Show yeni bölüm konukları...

İbo Show'un 40. yeni bölüm konukları belli oldu

İzleyicileri müziğe doyuran İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 4 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı 41'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

Ünlü komedyen Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Ekin Uzunlar ve Dilan Tatlıses konuk olacak.