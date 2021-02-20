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- İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'da bu hafta kimler var?
İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'da bu hafta kimler var?
9 yıl sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'un yeni bölüm konukları seyirciler tarafından merak ediliyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan İbo Show'da bu hafta kimler var?
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 09:26
Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, 20 Şubat Cumartesi günü unutulmaz bir gece yaşanacak.
90'lı yıllara damga vuran isimlerin konuk olacağı İbo Show, saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.
Peki her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..
20 ŞUBAT İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbo Show'un yeni bölümüne; Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk olacak.
Konukların okuyacakları eserlerle seyircilerin kulaklarının pası silinecek.
İMPARATORUN YENİ İMAJI
Yıllar sonra tekrar başlayan programın yeni bölüm konukları merak edilirken, İbrahim Tatlıses'in yeni imajı da gündeme oturdu.
Saçlarında ve kaşlarında büyük bir değişim yaşayan sanatçıyı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.