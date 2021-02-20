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İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'da bu hafta kimler var?

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'da bu hafta kimler var?

9 yıl sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'un yeni bölüm konukları seyirciler tarafından merak ediliyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan İbo Show'da bu hafta kimler var?