İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 26 Aralık İbo Show'da bu hafta kimler var?

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 26 Aralık İbo Show'da bu hafta kimler var?

9 yıl aradan sonra tekrar seyircileriyle buluşan İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı yeni bölümüyle cumartesi akşamları ekrana geliyor. İlgiyle izlenen İbo Show yeni bölüm konukları merak ediliyor.

Yedinci bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor. Yıllar sonra tekrar başlayan program büyük ilgi görmeye devam ederken, yeni bölüm konukları da merak konusu oluyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 26 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak beşinci bölüme; Coşkun Sabah, Saba Tümer, Okan Bayülgen ve Linet konuk olacak.

CENNETTEN ÇİÇEK SÜRPRİZİ

Öte yandan, son dönemde ‘Cennetten Çiçek’ isimli şarkısıyla milyonların beğenisini kazanan Zehra, programın sürpriz konuğu olacak.

KAHKAHA VE EĞLENCE DOLU BİR GECE

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, unutulmaz dakikalar seyirciyi bekliyor.