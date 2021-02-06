İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 6 Şubat İbo Show'da bu hafta kimler var?

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? 6 Şubat İbo Show'da bu hafta kimler var?

Cumartesi akşamlarının eğlence programı İbo Show, her hafta farklı ünlü isimleri ağırlıyor. İbo Show seyircileri, yeni bölüm konukları kimler? sorusunu araştırıyor.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, ünlüler dünyasından isimlerde nostalji rüzgarları estirmeye devam ediyor.

Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, seyircilerine eğlence dolu anlar yaşatıyor.

12.bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor. Yıllar sonra tekrar başlayan program büyük ilgi görmeye devam ederken, yeni bölüm konukları da merak konusu oluyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

6 ŞUBAT İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.