İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show'da bu hafta kimler var?

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show'da bu hafta kimler var?

9 yıl aradan sonra tekrar seyircileriyle buluşan İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı yeni bölümüyle cumartesi akşamları ekrana geliyor. İlgiyle izlenen İbo Show yeni bölüm konukları merak ediliyor.

Beşinci bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor. Yıllar sonra tekrar başlayan program büyük ilgi görmeye devam ederken, yeni bölüm konukları da merak konusu oluyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu haft kimler konuk oluyor, işte detaylar..

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak beşinci bölüme; popçu Serdar Ortaç, şarkıcı Gülben Ergen, usta sanatçı Nilgün Belgün ve oyuncu Mustafa Üstündağ konuk olacak.

ELİF ADA'DAN BABASINA SÜRPRİZ

İbrahim Tatlıses’in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasına sürpriz yaparak stüdyoya gelecek. Elif Ada, ilk kez babasını stüdyoda izleme heyecanı yaşayacak.

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