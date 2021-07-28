İbo Show yeni sezonda devam edecek mi? Kanal yönetimi kararını verdi..

İbo Show yeni sezonda devam edecek mi? Kanal yönetimi kararını verdi..

Kısa bir süre önce final yaparak, ekranlara veda eden İbo Show'un yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başlandı. Seyirciler, İbo Show yeni sezonda devam edecek mi? sorusunu araştırıyor.

İbrahim Tatlıses, vurulduktan sonra tedavi süreci nedeniyle ekranlardan uzak kaldı.

9 yıl sonra Star TV ekranlarında seyirci ile buluşan İbrahim Tatlıses, programda ağırladığı konuklar ile reytinglerde kendisine yer bulmayı başardı.

Sevilen programlarından biri haline gelen İbo Show, kısa bir sürü önce final yaparak ekranlara veda etti.

Bunun akabinde seyirciler programın yeniden yayınlanmasını isterken, "İbo Show yeni sezonda devam edecek mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

İBO SHOW YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK MI?

Yıllar sonra ekranlara dönen ve reytinglerde iyi yerlerde kendini bulan İbo Show için, Star TV kararını verdi. İbrahim Tatlıses'in sunduğu başarılı program için yeniden imzalar atıldı.

İrem Derici, İsmail YK, Ankaralı Coşkun gibi birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show'un eylül ayında tekrar sevenleriyle buluşacağı planlandı.

TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

Ancak, İbo Show’da tarih değişikliği yaşandı. Star TV ile imzaların atılmasıyla beraber yeni sezona merhaba diyecek olan İbo Show, 21 Ağustos tarihinde izleyici karşısına çıkacak.