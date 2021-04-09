İbo Show'da bu hafta kimler var? 10 Nisan İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show'da bu hafta kimler var? 10 Nisan İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var merak ediliyor.

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla seyircilerin karşına çıkıyor.

Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak. Seyirciler, bu hafta İbo Sho'da kimler var? sorusunu araştırıyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

10 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 10 Nisan Cumartesi günü yani bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.