İbo Show'da bu hafta kimler var? 16 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show'da bu hafta kimler var? 16 Ocak İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı yeni bölümüyle cumartesi akşamları ekrana geliyor. İbo Show'un bu bölümünde Haluk Levent seyircilerle buluşacak. İşte 9 Ocak İbo Show konukları..

Onuncu bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show, cumartesi akşamları saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor.

Yıllar sonra tekrar başlayan program büyük ilgi görmeye devam ederken, yeni bölüm konukları da merak konusu oluyor.

Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

15 OCAK İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır gibi usta isimler yer alacak.

Programda Haluk Levent eğlenceli kimliği ve güçlü sesiyle dikkat çekerken usta sanatçılarda türküleriyle eğlenceli anlar yaşatacak.

KULAKLARIN PASI SİLİNECEK

Programın konukları arasında yer alan; Ender Balkır, Hüseyin Turan ve Sebahat Akkiraz ile türkü ziyafeti yaşanacak.

Usta sanatçı Haluk Levent’in güçlü sesiyle keyif dolu anlar yaşanırken, Türk Halk Müziği’nin güçlü isimleri; Ender Balkır, Hüseyin Turan ve Sebahat Akkiraz ile de kulakların pası silinecek.

Öte yandan, sokakta söyledikleri şarkılarla dikkat çeken Merve&Mehmet ikilisi de “Sokağın Sesi (Mashup)” isimli çalışmalarıyla geceye dahil olacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, eğlence dolu bir cumartesi gecesi yaşanacak.