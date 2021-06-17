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    İbo Show'da bu hafta kimler var? 19 Haziran İbo Show yeni bölüm konukları

    Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Peki, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var?
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 10:27
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    İbo Show'da bu hafta kimler var? 19 Haziran İbo Show yeni bölüm konukları

    İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranların eğlence ve müzik programı İbo Show devam ediyor.

    Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak. Seyirciler, bu hafta İbo Show'da kimler var? sorusunu araştırıyor.

    İbo Show 29. yeni bölümüyle 19 Haziran Cumartesi akşamı 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

    Her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarı esen İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor, işte detaylar..

    İBO SHOW 19 HAZİRAN KONUKLARI

    Ekranların klasiği haline gelen İbo Show'da bu hafta cumartesi Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Dilan Tatlıses, Savaş Özdemir ve Rubato yer alacak.

    Müzik fırtınası yaşanacak gecede İbrahim Tatlıses'de konuklara şarkıları ve türküleri eşlik edecek.

    İbo Show da bu hafta kimler var? 19 Haziran İbo Show yeni bölüm konukları #1

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