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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 20 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
İbo Show'da bu hafta kimler var? 20 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 20.03.2021 - 09:10
9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla seyircilerin karşına çıkıyor.
Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı konuşuluyordu. Yapımcı Polat Yağcı iddialara yanıt vermişti. Yağcı açıklamasında "İddialar tamamiyle yalan. Çekimlere devam ediyoruz" ifadeleriyle yalanladı.
İşte 20 Mart İbo Show yeni bölüm konukları..
20 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne, şarkıcı Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak.
İbo Show'un yeni bölümü 20 Mart cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.
Türkücü İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.