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İbo Show'da bu hafta kimler var? 20 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show'da bu hafta kimler var? 20 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var merak ediliyor.