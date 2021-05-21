İbo Show'da bu hafta kimler var? 22 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..

İbo Show'da bu hafta kimler var? 22 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları..

Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Peki, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var?

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla seyircilerin karşına çıkıyor.

Cumartesi akşamlarına renk katan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölümünde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği 'İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor?' merak ediliyor.

Peki, İbo Show'da bu hafta kimler var? 22 Mayıs İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İşte detaylar..

22 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 22 Mayıs Cumartesi günü yani yarın akşam yayımlanacak olan yeni bölümünde, Ankara rüzgarı esecek.

İbo Show; Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan'ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atacak.

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, cumartesi gecesine damga vuracak.