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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 24 Nisan İbo Show yeni bölüm konukları..
İbo Show'da bu hafta kimler var? 24 Nisan İbo Show yeni bölüm konukları..
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 14:43
9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla seyircilerin karşına çıkıyor.
Cumartesi akşamlarına renk katan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un yeni bölümünde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği 'İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor?' merak ediliyor.
Peki, İbo Show'da bu hafta kimler var? 24 Nisan İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İşte detaylar..
24 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbo Show'un 24 Nisan Cumartesi günü yani yarın yayımlanacak olan yeni bölümünde, sıra gecesi rüzgarı esecek.
Bu hafta Zekeriya Ünlü'nün konuk olacağı programda türküler söylenecek, çiğköfte yapılacak. Seyircisine keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, cumartesi gecesine damga vuracak.