İbo Show'da bu hafta kimler var? 26 Haziran İbo Show sezon finali konukları

İbo Show'da bu hafta kimler var? 26 Haziran İbo Show sezon finali konukları

Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show'un sezon finali konukları belli oldu. Peki, İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte 26 Haziran konukları..

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV ekranlarına gelen eğlence ve müzik programı İbo Show, bu akşam sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cumartesi akşamlarına renk katan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran İbo Show'un sezon finali bölümünde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her bölümünde ayrı bir nostalji rüzgarının estiği 'İbo Show'a bu hafta kimler konuk oluyor?' merak ediliyor.

Peki, İbo Show'da bu hafta kimler var? 26 Haziran 2021 İbo Show sezon finali konukları kimler? İşte detaylar..

26 HAZİRAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un 26 Haziran Cumartesi günü yani bu akşam yayımlanacak olan sezon finali bölümünde, Ankara rüzgarı esecek.

İbo Show; Şafak Sezer, Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan ve Ankaralı Turgut'u konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atacak.

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show, cumartesi gecesine damga vuracak.