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İbo Show'da bu hafta kimler var? 27 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

İbo Show'da bu hafta kimler var? 27 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?

Cumartesi akşamı Berat Kandili özel bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un konukları merak ediliyor. Bu hafta İbo Show'da kimler var? İşte İbo Show yeni bölüm konukları..