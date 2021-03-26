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- İbo Show'da bu hafta kimler var? 27 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
İbo Show'da bu hafta kimler var? 27 Mart İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 16:47
Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan İbo Show'da bu hafta kimler var merak ediliyor.
27 Mar Cumartesi kandil özel programıyla seyircileriyle buluşacak olan İbo Show'da Berat Kandili'ne özel ilahiler söylenecek.
Star TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak olan programın detayları araştırılıyor.
Peki İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İşte detaylar..
27 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
İbo Show bu hafta kandil özel bölümü ile ekrana gelecek.
İbo Show’a bu hafta konuk olan isimler arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü bulunuyor.
Programda Sami Özer’in söylediği ilahilere İbrahim Tatlıses’te eşlik ediyor. Hakan Mengüç ney üfleyerek programa renk katıyor.